Speed skating, Italia a caccia di conferme nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Pechino

L’va adi. Messa in archivio la primadelladeldia Nagano (Giappone), la formazione guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, si presenta con notevoli ambizioni al via del prossimo appuntamento di(Cina), dal 29 novembre al 1° dicembre.Sull’anello di ghiaccio cinese, Davide Ghiotto vorrà replicare quanto fatto in terra nipponica. L’affermazione nei 5000 metri ha portato il tassametro a quattro vittorie nel massimo circuito, equamente distribuite tra 5000 e 10000 metri, mentre i podi sono ben 14. Vista l’assenza dell’olandese Patrick Roest (postumi dell’estrazione del dente del giudizio), il campione vicentino è il candidato principale al successo, dovendosi comunque guardare dall’altro oranje Beau Snellink e dal norvegese Sander Eitrem.