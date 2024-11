Sport.quotidiano.net - Sospiro Milan, Leao e Pulisic a disposizione per la sfida con l’Empoli

o, 28 novembre 2024 -di sollievo per il: Rafae Christiansi sono regolarmente allenati questa mattina aello. Le condizioni dei due giocatori avevano destato qualche timore in coda al match di Champions vinto contro lo Slovan Bratislava.aveva infatti chiesto il cambio per poi dichiarare: "Sto bene, sono uscito per precauzione". L'attaccante, rientrato affaticato dagli impegni con la nazionale statunitense, era stato tenuto a riposo contro la Juventus ed era entrato soltanto nell'ultima mezz'ora. Solo un fastidio muscolare, dunque, superato: ieri ha sostenuto l'intera seduta con il resto della squadra. Idem per: il portoghese aveva subito una contusione nell'ultima partita di campionato contro la Juventus, mentre a Bratislava era entrato nella ripresa e al triplice fischio era apparso ancora acciaccato.