Sopravvive 50 giorni nella natura selvaggia, il miracolo di Sam Benastick

Canada, 28 novembre 2024 – Il giovane Sam, 20 anni, è ricomparso dopo essere sopravvissuto 50in mezzo allacanadese. Quasi fosse una manifestazione spettrale, la sua figura è apparsa su una strada in mezzo alle foreste del Canada occidentale. L’escursionista è stato trovato da due operai che si stavano dirigendo verso l’entroterra per un sopralluogo di lavoro. Sono rimasti sbalorditi nel vedere il giovane: si muoveva lentamente e in modo instabile con l’aiuto di due bastoni. Un sacco a pelo tagliato era avvolto attorno alle gambe, in modo da proteggerle dal freddo pungente. Mercoledì, più di sette settimane dopo essere stato visto per l’ultima volta, la Royal Canadian Mounted Police ha confermato che Sam era in cura presso l'ospedale di Fort Nelson,Columbia Britannica.