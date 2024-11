Linkiesta.it - Sogno georgiano ha sospeso la richiesta di adesione della Georgia all’Ue

Il primo ministroIrakli Kobakhidze ha detto che il Paese sospenderà il suo percorso diall’Unione europea fino alla fine del 2028. Parlando in conferenza stampa, Kobakhidze ha fatto sapere che «la questione dell’apertura dei negoziati dicon l’Unione non sarà all’ordine del giorno durante l’attuale legislatura».L’apertura dei negoziati diè lo step successivo alladi, fino a oggi considerata in stallo. Bruxelles ha aperto i negoziati sia con l’Ucraina sia con la Moldavia nel dicembre 2023, mentre ha rifiutato di farlo per laa causafragilitàdemocrazia nel Paese: lainfatti è governata da tempo dal partito filorusso, che ha confermato la sua maggioranza lo scorso 26 ottobre, con elezioni contestate in tutto il Paese e nel resto d’Europa.