Ilgiorno.it - Saluto romano per ricordare Sergio Ramelli: tutti assolti gli imputati

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28 novembre 2024 – Saluti romani al corteo in memoria dii militanti di estrema destra alla sbarra. A processo c’erano 23 persone,per aver risposto alla chiamata del “presente” e aver alzato il braccio nel corso della manifestazione tenutasi a Milano il 29 aprile del 2019 perlo studente del Fronte della Gioventù aggredito nel 1975 da un commando di Avanguardia Operaia e morto dopo 47 giorni di agonia. MILANO 29-04-2018 SALUTI ROMANI XIN DUEMILA MILITANTI NEO FASCISTI DI ESTREMA DESTRA DI - FORZA NUOVA - : FIAMMA TRICOLORE CASAPOUND - LEALTA AZIONE - HANNO SFILATO E FATTO ILFOTO SALMOIRAGO NEWPRESS La sentenza L’assoluzione è arrivata con formula piena, “perché il fatto non sussiste”. Il pm, in udienza, aveva chiesto 23 condanne a pene comprese fra i 2 e i 4 mesi per gli, militanti di movimenti di estrema destra – Lealtà Azione, Forza Nuova e Casapound – accusati di "manifestazione fascista", sulla base dell'articolo 5 della legge Scelba, davanti al giudice della nona penale Mariolina Panasiti.