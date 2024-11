Abruzzo24ore.tv - Rigopiano, nuova svolta giudiziaria: chiesto un appello bis per l’ex prefetto

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Il Comitato vittime punta il dito contro ilProvolo. Chieste nuove valutazioni sulle responsabilità per la tragedia dell'hotel. “La requisitoria del procuratore generale in Cassazione conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto: ilProvolo avrebbe potuto agire per evitare la tragedia e non lo ha fatto”. Sono le parole di Gianluca Tanda, presidente del Comitato vittime di, che torna a esprimere amarezza e determinazione riguardo al processo per la strage del 18 gennaio 2017, in cui persero la vita 29 persone, travolte da una valanga che distrusse l’hotela Farindola, in Abruzzo. Nuovoper ilProvolo Ieri il sostituto procuratore generale della Cassazione, Giuseppe Riccardi, ha riunbis perdi Pescara, accusato inizialmente di rifiuto di atti d’ufficio e falso e condannato a un anno e otto mesi.