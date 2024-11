Spazionapoli.it - Raspadori verso l’addio, due club sulle sue tracce: la cifra chiesta dal Napoli

Jackdala gennaio: duesono interessati all’attaccante che sta trovando pochissimo spazio in stagione Appena 383 minuti in questa annata, troppo pochi per un attaccante di 24 anni, già campione d’Europa con la Nazionale e vincitore di uno Scudetto appena due anni fa. Jackcerca spazio, sa che alè difficile trovarne per via della folta concorrenza. Lukaku è il titolarissimo, Simeone il suo vice più naturale. Anchefasce è diventato complicato inserirsi, per via di Kvara, Neres, Politano e persino Ngonge.Raspa sta cercando la sua dimensione nel mondo, il suo posizionamento tattico preferito. Forse in questonon esiste, per via della sua duttilità che non l’ha portato ad avere un ruolo così preciso. Quello di seconda punta, che forse gli si è cucito meglio addosso in carriera, non può essere sfruttato in maglia partenopea, dato che al momento Conte ha puntato su moduli diversi.