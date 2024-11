Lanazione.it - Pistoiese, Maldonado è già leader. Qualità in regia e gol pesanti

Leggi su Lanazione.it

È già ladi Luis? Forse due presenze e 152 minuti sono troppo pochi per poter emettere una sentenza definitiva, ma l’impressione è che il centrocampista arrivato dal Campobasso abbia già fatto breccia, oltre che nel cuore dei tifosi, nelle idee tattiche di Alberto Villa. Ma facciamo un passo indietro e torniamo indietro di una ventina di giorni fa, quandovenne ufficializzato. Su di lui c’erano dubbi, legittimi, legati all’assenza di gare ufficiali, che perdurava da oltre due mesi, e su una condizione fisica non ottimale. All’ecuadoregno sono però bastate due partite per scacciare se non tutti almeno gran parte delle perplessità nei suoi confronti. Il classe 1996 ha infatti preso possesso fin da subito della cabina didella, risolvendo uno dei nodi principali della prima parte di stagione.