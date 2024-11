Quifinanza.it - Pirateria online, l’Italia è il Paese Ue più virtuoso con meno accessi a contenuti illegali

In Europa milioni di cittadini accedono continuamente asu Internet e lasi fa sempre più sofisticata. Un recente studio dell’’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha evidenziato che, nel 2023, ogni utente di Internet in Europa ha visitato in media dieci volte al mese siti che distribuiscono, con 7,3mensili, registra il numero più basso di visite ed è, forse a sorpresa, in testa alla classifica dei Paesi più virtuosi dell’Unione europea.è ileuropeo conSecondo la relazione dell’Euipo, ogni utente europeo di Internet accede, in media, apiratati 10 volte al mese. Questo dato si mantiene invariato rispetto all’anno precedente, segnalando una persistente attività illecita.