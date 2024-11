Gaeta.it - Omicidio nel centro di Caprarola: ucciso un netturbino di 68 anni, arrestato un sospetto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un terribile episodio ha scosso la tranquillità della notte a, un comune nel Viterbese. Un uomo di 68, noto come, è stato accoltellato a morte nel cuore delstorico. L’evento, che ha lasciato la comunità sotto shock, ha portato al fermo di un trentacinquenne, ora sotto indagine per il delitto.I dettagli sull’accaduto indicano che l’si è verificato nei pressi di via Mazzini, in una zona normalmente frequentata anche di sera. L’aggressore, secondo le prime ricostruzioni, ha colpito la vittima con cinque fendenti. La vittima, identificata come Renzo Cristofori, si trovava nella zona quando è stata aggredita. Nonostante l’rapido arrivo del personale sanitario del 118, non c’è stato nulla da fare: Cristofori è stato dichiarato deceduto sul posto.