Oceania 2 intervista al regista David Derrick Jr | Un film sul non smettere mai di scoprire chi siamo

"L'oceano è una metafora delle nostre vite": l'autore, di orgini samoane, ci spiega perché questo sequel sia così importante per lui. E ci anticipa come vorrebbe continuare la saga di Vaiana. Ci sono voluti quattro anni di lavoro per portare a termine2. IlJr., che ha lavorato all'originale del 2016, e il suo team di sceneggiatori hanno cominciato a scrivere la storia nel 2020, durante la pandemia. All'epoca, nelle intenzioni di Disney, doveva essere una serie tv, poi invece si è deciso di cambiare rotta: per questa nuova avventura di Vaiana ci voleva il grande schermo. E anche una barca più grande! Nelle sale italiane,2 mostra una protagonista ormai cresciuta: è una navigatrice e il suo popolo la riconosce come figura importante. Al punto .