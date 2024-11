Gaeta.it - Nuovo premio speciale arrichisce il concorso di esecuzione musicale a Genova

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’arrivo di unriconoscimento, il “Hotel Bristol Palace – Duetorrihotels Collection”, arricchisce il panorama delPaganini, una delle manifestazioni musicali più attese del settore. Pensato per premiare le migliori esecuzioni cameristiche, questosi aggiunge ai tanti riconoscimenti già previsti per i finalisti del. La presentazione delsi è svolta ieri, all’interno della suggestiva Sala Paganini dell’Hotel Bristol, creando anticipazione tra i presenti per la prossima edizione del, in programma per ottobre.La presentazione delL’incontro di ieri non ha visto solo l’annuncio del, ma ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto tra gli organizzatori e le personalità del mondo