Cultweb.it - Niente cinema se vai a vedere Wicked col viso truccato in alcune sale USA: il motivo è serio (ma i fan protestano)

catene di cinema americani come AMC, Cinemark, Cineplex, Landmark Theatres, Marcus Theatres e Regal hanno imposto rigide regole di sicurezza per Wicked. Non si potrà entrare in sala in costume. In particolare, a essere colpite dal provvedimento sono state le persone truccate di verde come la Elphaba di Cynthia Erivo. Chi ci ha provato ha dovuto togliere tutto il make-up per potersi sedere sulla poltroncina. Tanto è bastato per far partire una super protesta social. Su TikTok, video di fan delusi sono diventati virali, mostrando il fastidio per una regola che alcuni hanno definito "stupida". In realtà, la normativa è stata applicata in seguito alla tragica sparatoria avvenuta nel 2012 ad Aurora, in Colorado, dove un ragazzo, James Holmes, recuperò maschere antigas e giubbotto antiproiettile sparando contro il pubblico presente alla prima di Il cavaliere oscuro – Il ritorno.