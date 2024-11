Musica | si conclude il progetto Armonie Napoletane con il concerto di Adria Mortari e Gianni Lamagna

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 30 novembre alle 19, l’Auditorium Maria SS. del Buon Rimedio di Scampia ospiterà il, ideato e organizzato daSonora. Protagonisti sul palco sono i cantanti-attori, accompagnati dal Sonora Chamber Ensemble diretto dal M° Eugenio Ottieri. L’eventoil percorso di laboratori e proveli realizzati nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune di Napoli per il“Affabulazione” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. La partecipazione è gratuita. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattare la mail info@sonora.it oppure, via WhatsApp, il numero 331 8313993«Affabulazione parte dalle arti dello spettacolo per trasformare Napoli in un palcoscenico diffuso – afferma il coordinatore per le politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo.