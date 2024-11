Chiccheinformatiche.com - Microsoft vuole farci passare a tutti i costi a Windows 11: arrivano i pop-up invasivi su Windows 10

Leggi su Chiccheinformatiche.com

sta aumentando gli sforzi per incentivare gli utenti di10 ad aggiornare a11 o ad acquistare nuovi dispositivi, in vista della fine del supporto per10, fissata per ottobre 2025. L’azienda ha iniziato a mostrare avvisi a schermo intero agli utenti di10, evidenziando i vantaggi di11 e dei nuovi PC.mostra Popup su10, il supporto sta per scadereRecentemente, alcuni utenti di10 hanno visto apparire avvisi a schermo intero che promuovono l’opportunità di “fare di più con un nuovo PC11” o di “ai nuovi PC Copilot Plus” per ottenere “l’esperienza11 definitiva”. Questi messaggi indirizzano gli utenti a un sito promozionale con link per l’acquisto di nuovi dispositivi11.getting this pop up while my10 has been failing to update for two months kill yourself @pic.