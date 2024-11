Lanazione.it - L’incontro in video tra ragazzi di Kharkiv e studenti spezzini: “Al riparo dai bombardamenti cerchiamo di essere felici”

La Spezia, 28 novembre 2024 – Lo studio al tempo dell’assedio. Nel mondo di sotto di, la seconda città dell’Ucraina con oltre 1 milione e mezzo di abitanti, c’è una nuova vita. La metropolitana non è più soltanto un mezzo per gli spostamenti ma si è trasformata in una grande scuola che ospita imettendoli al sicuro da quello che accade “di sopra“. Un grande villaggio a parte, dove pur non vedendo il sole gli abitanti si sono adeguati ai ritmi, alle esigenze e anche all’arrivo del Natale. Il tube infatti è in fase di decorazione per contribuire a regalare un tocco di quella serenità perduta dal febbraio 2022. La città è proprio al confine con la Russia e per questo ha subìto enormi danni, vittime e costretto migliaia di residenti a lasciare tutto per fuggire. A illuminare e far conoscere quel mondo sotterraneo ci hanno pensato glidell’istituto superiore spezzino “Cappellini-Sauro” in collaborazione con l’associazione italo-ucraina “Heroiam Slava“ presieduta dall’avvocato Gabriele Dallara che già nel corso dell’estate ha organizzato uscite in barca grazie al supporto dei barcaioli di Monterosso per consentire a tantiucraini ospiti a Spezia di visitare le bellezze del Golfo e delle Cinque Terre.