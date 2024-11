Gaeta.it - L’importanza dell’andrologia: il convegno S3 a Milano per la salute maschile

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi cinquant’anni, la figura dell’andrologo è diventata cruciale per la, specialmente in Italia, dove ha sostituito la funzione preventiva della visita di leva, interrotta nel 2004. Con la SIA, la Società Italiana di Andrologia, che compie quasi 50 anni dalla sua fondazione a Pisa, il“S3Sessuale SIA” si terrà ail 12 e 13 dicembre presso Palazzo Pirelli. Questo evento segna un momento importante per analizzare i progressi fatti e le sfide future in ambito andrologico, rivolgendosi a tutti i gruppi di età.Iniziative della SIA per laLa SIA ha promosso, nel tempo, diverse campagne e iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla. Tra queste spicca la Settimana di Prevenzione Andrologica, avviata nel 1999.