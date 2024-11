Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Lepri ingenuo. Malagrida fa cambiare marcia

Vitali 6,5. Gara piuttosto impegnativa quella del suo debutto in biancorosso. Mette insieme una buona dose di parate, alcune anche non facili facili. Cinquegrano 7. Prima lo sfiora, poi lo realizza il gol che mette le cose a posto e ’allunga la vita’ al Rimini. In una gara nella quale mette in mostra anche una certa e insolita solidità difensiva. Bellodi 6,5. Non sbaglia praticamente nulla e quando può si sgancia dalla difesa per diventare pericolosissimo anche davanti al numero uno del Vicenza. Gorelli 6. Meno puntuale rispetto ai compagni di difesa, ma ugualmente efficace. Anche quando deve sfoderare la sua parlantina con il direttore di gara.5. Pesa quello sgambetto su Zamparo piuttostoe punito severamente dal direttore di gara. (1’ st Longobardi 6,5. Diligente come sempre, in qualsiasi posizione Buscè decida di schierarlo.