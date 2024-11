Gaeta.it - Lazio frena la corsa in Europa League: pareggio deludente contro il Ludogorets

Facebook WhatsAppTwitter Laha vissuto una serata di ostacoli nella fase a gironi di, interrompendo la serie di quattro vittorie consecutive, mantenendo comunque il primato in classifica, ma solamente a seguito di unper 0-0il. La squadra di Baroni ha faticato a replicare le prestazioni brillanti messe in mostra nelle ultime uscite, fallendo di poco il colpo del ko nei minuti finali quando Guendouzi ha colpito la traversa. Nonostante questo passo falso, i biancocelesti siedono al comando con 13 punti, mentre ilraccoglie un punto e raggiunge un totale di 2.L’andamento della partitaNel primo tempo, dopo un avvio cauteloso, laè stata la prima a rendersi pericolosa al 23’ con un bel lancio di Patric per Pedro, che, dopo essersi liberato, ha fatto partire un cross per Noslin, il quale non ha trovato la coordinazione giusta per sfruttare l’occasione.