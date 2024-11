La Lazio si affida a Noslin contro il Ludogorets | Baroni vuole confermarsi a punteggio pieno

Leggi su Sportface.it

Fuori Tavares. Fuori Castrovilli, anche lui infortunato ma comunque fuori dalla lista Uefa. Da valutare Dele Bashiru, Zaccagni, Isaksen e Romagnoli, ma tutto lascia pensare che Marconon rischierà nessun calciatore in precarie condizioni per il matchil, in programma alle 18:45 e valevole per la quinta giornata di Europa League. D’altronde è la classifica la miglior amica della: primo posto, quattro vittorie su quattro, undici gol segnati e due subiti. Difficile chiedere di più ai biancocelesti che all’Olimpico hanno quello che sembra un match point (seppur senza aritmetica) per il pass diretto agli ottavi. Il turn over ci sarà, ma ponderato e per certi versi obbligato. Tra i pali tocca a Mandas. In difesa chance per Marusic con Patric e Gigot (reduce dal gol al Bologna) al centro, mentre a sinistra ci sarà ancora Luca Pellegrini, che nell’ultima uscita non ha fatto rimpiangere Nuno Tavares.