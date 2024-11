Ilrestodelcarlino.it - Intemperanze tifosi: multa di 150 euro alla Riese. In Eccellenza stop a Ceci, Fomov e Valestri

Le decisioni del giudice sportivo. Inuna gara a(Arcetana),(Brescello Piccardo) e(Sporting Scandiano). In Promozionedi 150perdei propri sostenitori. Un turno a Macca (Bibbiano/San Polo), Parmiggiani (Boretto), Tinterri (Luzzara), Sekyere (Masone) e Boschetti (). In Prima categoria multe di 120ad Atletico Bibbiano Canossa e Barcaccia perdei propri sostenitori. Una giornata a Lamia (nella foto, Atletic Progetto Montagna), Marchese (Boca Barco), Artioli (Campeginese), Benfatti e Cazac (Virtus Libertas). In Seconda categoria inibito fino al 19 gennaio il dirigente Massimiliano Casoni (Fellegara) per offese all’arbitro. Una gara a Naturale (Casalgrandese), Dotti (Fellegara), Carbognani (Montecavolo), Di Iorio (Puianello) e Rabotti (Real Casina).