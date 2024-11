Anteprima24.it - Ieri in Campania: 18enne muore in un incidente stradale nell’Avellinese

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 26 novembre 2024. Avellino – Un ragazzo di 18 anni è morto in unstradale a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Il giovane, alla guida della sua moto, nel primo pomeriggio stava tornando a casa dopo essere uscito da scuola. (LEGGI QUI)Benevento – Bloccato nell’androne del palazzo dove vive, con 40 grammi di hashish pronti per lo spaccio. Si è conclusa così la giornata di Vincenzo Avella, 60 anni, già noto alle forze dell’ordine, finito in manettepomeriggio grazie a un’operazione dei carabin. (LEGGI QUI)Caserta – Ha i contorni di un vero e proprio incubo quello vissuto da quattro braccianti extracomunitari sfruttati da un imprenditore agricolo di Casal di Principe cui i carabinhanno notificato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quella di divieto temporaneo dell’attività imprenditoriale.