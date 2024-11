Thesocialpost.it - Giambruno a Dritto e Rovescio: “Non sono un molestatore, chiedo scusa alla mia famiglia per i fuori onda di Striscia”

Leggi su Thesocialpost.it

“C’è una donna che avrei dovuto proteggere, unache avrei dovuto proteggere, e non l’ho fatto”, queste le parole di Andreanella sua prima intervista televisiva asu Rete4, dove ha parlato per la prima volta della vicenda legata al famosotrasmesso dala notizia e delle sue conseguenze, tra cui la fine del suo rapporto con Giorgia Meloni.Leggi anche: L’Europa guarda Meloni e sorride: “Benvenuta, cara”L’ammissione di colpe in diretta nazionaleha ammesso di aver agito in modo “leggero” e ha dichiarato di stare “pagando quotidianamente le spese” per il suo comportamento. Rivivendo quel momento, ha spiegato di essersi “vergognato” di se stesso. “Perché io noncosì”, ha sottolineato, riferendosisua reazione nel