Denis Villeneuve rivela di non essere interessato ad un film di Star Wars

di nonad undiè conosciuto in tutto il mondo per aver diretto i recentidi Dune . Ma c’è un motivo per cui il regista non oserebbe esplorare la galassia lontana, lontana. Durante un recente episodio del podcast The Town (via The Hollywood Reporter), il regista ha raccontato perché non vorrebbe dirigere un progetto di. Secondo, esplorare le sabbie di Arrakis comporta una libertà creativa molto maggiore rispetto al processo di realizzazione di una storia di. Ecco cosa ha detto l’acclamato artista quando gli è stato chiesto se avrebbe diretto un progetto di:“Il problema è che tutto è deragliato nel 1983 con Il ritorno dello Jedi ”, ha continuato. “È una lunga storia. Avevo 15 anni e io e il mio migliore amico volevamo prendere un taxi e andare a Los Angeles a parlare con George Lucas – eravamo così arrabbiati! Ancora oggi, gli Ewok.