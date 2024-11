Leggioggi.it - CIN per Affitti brevi: scadenza al 1° Gennaio 2025. Come ottenere il codice

Leggi su Leggioggi.it

Dal 2 novembre 2024, le strutture ricettive presenti sull’intero territorio nazionale saranno obbligate a possedere ed esporre ilidentificativo nazionale (CIN) rilasciato dal Ministero del turismo previa istanza telematica sull’apposita piattaforma BDSR.L’ultima deadline utile per richiedere ilè fissata al 1°, tramite la banca dati nazionale delle strutture ricettive. L’operatività delnazionale risponde all’esigenza di assicurare la concorrenza e la trasparenza del mercato, oltre che contrastare le forme irregolari di ospitalità.Grazie alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta lo scorso 3 settembre, dell’apposito Avviso il Ministero del turismo ha comunicato l’entrata in funzione del portale online per l’invio delle domande dirette adil CIN.