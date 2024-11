Thesocialpost.it - Catanzaro, disabile bloccato dall’arbitro: non può seguire la partita da bordocampo. Intervengono i carabinieri

Leggi su Thesocialpost.it

La denuncia di Vincenzo Soverino,affetto da SLA e presidente onorario provinciale dell’Aisla. L’uomo ha vissuto una brutta esperienza durante laGuardavalle-Virtus Rosarno, valida per il Campionato di Promozione B in Calabria. Domenica scorsa, Soverino voleval’incontro da, come aveva fatto altre volte. Questa volta però l’arbitro non glielo ha permesso, richiamandosi a una rigida applicazione del regolamento.Leggi anche: Ragazzinaderisa e poi picchiata in pubblico: nessuno interviene, tutti filmano il pestaggioCos’è successoSoverino, che è anche un ex consigliere nazionale della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, si è visto negare l’accesso allo spazio a bordo campo, vicino alle panchine delle squadre. L’arbitro, appartenente alla sezione AIA di Locri, ha deciso di applicare alla lettera le regole che non prevedono la presenza di spettatori in quella zona.