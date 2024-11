Bergamonews.it - Black Friday, Confesercenti Bergamo: “Impossibile competere col web, ma il commercio di vicinato non perda l’opportunità”

Acquisti per 3,8 miliardi di euro, con oltre 200mila negozi che parteciperanno con scontistiche tra il 20 e il 50% e circa l’86% degli italiani interessati: bastano questi numeri per far comprendere il successo che ci si attende anche dall’edizione 2024 del. Secondo le stime di, grazie a sondaggi condotti tra gli associati da un lato e con Ipsos dall’altro, il 44% dei consumatori ha già deciso cosa acquistare, mettendo a disposizione un budget medio di 235 euro a persona che genererà un giro d’affari complessivo del 3% più alto dello scorso anno.Per sua caratteristica, saranno i canali online quelli più battuti con le grandi piattaforme commerciali a farla da padrone, ma anche i negozi fisici e quelli dihanno ormai interiorizzato modi e meccanismi.“Ilè una moda d’importazione, così come Halloween – sottolinea Cesare Rossi, vicedirettore di– Un modo nuovo di fare, un po’ furbo perché anticipa i saldi in tempi al limite del normativo.