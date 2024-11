Ilgiorno.it - Beko, trema anche l’indotto: in tutto 6.000 posti di lavoro a rischio

Biandronno, 28 novembre 2024 – Paure, preoccupazioni masperanza. E il futuro di migliaia di lavoratori che dipende dal destino della più grande fabbrica di elettrodomestici in Italia, ladi Cassinetta. Il tema è stato al centro di un’assemblea pubblica promossa dal Comune di Biandronno, sul cui territorio sorge lo stabilimento ex Whirlpool al centro delle iniziative di mobilitazione lanciate dai sindacati da alcune settimane, in seguito agli incontri con la proprietà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il piano di tagli L’ultimo, quello del 20 novembre, ha aperto scenari tutt’altro che rosei per il sito varesino.Europe ha annunciato la volontà di tagliare dal 2026 due linee produttive della fabbrica frigoriferi, con un totale di 541 esuberi previsti. Altri ridimensionamenti riguarderanno il personale impiegatizio, con una stima di 250 addetti interessati a Cassinetta.