Oasport.it - Basket, Trento crolla nella ripresa e cede al Besiktas in EuroCup

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa alla Il T Quotidiano Arena la sfida valevole per la nona giornata die i padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino hanno ospitato i turchi del. Uno scontro direttocorsa alla seconda fase del torneo, con i padroni di casa che avevano 3 vittorie all’attivo contro le 4 della formazione di Istanbul. Ecco come è andata.Parte forte, che con un parziale di 8-0 allunga subito, guidata dai canestri di Cale e Lamb. Risponde, però, ilseconda parte del primo quarto, ricucendo lo svantaggio in un match dal punteggio che resta basso. Sempre grazie a Caletiene la testa avanti, ma i turchi si avvicinano sempre più, ed è Forray a dare l’ultimo strappo che permette ai padroni di casa di andare al primo stop avanti 20-17.Anche a inizio secondo quarto si fatica a trovare la via del canestro ed è ancora Cale a sbloccare il match, ma due triple delcon Arslan firmano il sorpasso e la fine della lunga rincorsa degli ospiti.