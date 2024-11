Quifinanza.it - Bandi di concorso annullati per i ministeri dell’Agricoltura e Difesa, 650 posti di lavoro persi

Solitamente l’annuncio di un nuovo bando diper la Pubblica Amministrazione rappresenta una notizia positiva. Non sempre, però, è possibile confidare nella capacità della politica italiana di rispettare tutti i crismi del caso. È accaduto con ben due opportunità d’ingresso in graduatoria, per il ministeroe della. Il Consiglio di Stato ha annullato i, definendoli illegittimi.È stata di fatto ribaltata la decisione del Tar, il che si traduce in quasi 650disfumati. Non di certo una notizia come le altre, quella che vede il Consiglio di Stato annullare due concorsiali.Risultano illegittimi perché al momento della loro pubblicazione, avvenuta a dicembre 2023, risultava ancora efficace la graduatoria di unprecedente.