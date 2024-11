Nerdpool.it - Apre GAMM, il museo del videogioco più grande d’Italia

Cos’hanno in comune la città di Roma, un palazzo storico dell’800 nel centro della Capitale, più di 120 schermi e oltre 60 metri di americane? A uno sguardo poco attento potrebbero non dire nulla ma, messi insieme, questi elementi danno vita alla piùesperienza immersiva legata al mondo dei videogiochi che si sia mai vista in Italia. Stiamo parlando diGame Museum, ildelpiùche aprirà le sue porte a pochi passi da Piazza della Repubblica il prossimo 30 novembre e che è stato annunciato oggi in occasione dell’apertura di Checkpoint – Festival of Interactive Experiences, il Festival culturale dedicato alla divulgazione e alla valorizzazione del.L’IDENTIKIT DELnasce dalla straordinaria storia di successo di Vigamus – Ildeldi Roma, che dal 2012 ha registrato oltre due milioni di visitatori da tutto il mondo.