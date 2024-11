Thesocialpost.it - Andrea Carnevale:” Mio padre uccise mia madre con un’accetta, lo fece per gelosia”

, ex calciatore e attuale dirigente dell’Udinese, ha raccontato la tragedia che ha segnato la sua adolescenza. Quando aveva 14 anni, illacon. Cinque anni più tardi, l’uomo si suicidò davanti agli occhi di suo figlio: “Era malato died è quello che accade oggi. Un marito che ammazza la moglie lo fa proprio per, ma la donna non è dell’uomo, basta con questa possessività, con questa malattia”.Ladiuccisa dal marito: l’ex calciatore ricorda la tragediaè stato ospite di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Myrta Merlino. L’ex calciatore ha ripercorso la tragedia che ha segnato la sua adolescenza: “Avevo 14 anni ma ero già un ometto. Una volta si lavavano i panni al fiume e miaandava lì, a cento metri da casa mia.