Lanazione.it - 28 novembre, il Giorno del Ringraziamento: 10 curiosità. E c’è chi fa festa anche in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 282024 –lasi prepara a festeggiare oggi ildel, complici i tanti stranieri e turisti americani che vivono o si trovano nella nostra regione in questospeciale.Firenze aveva una suadel, celebrava l'abbondanza dei raccolti e si teneva esattamente un mese prima, il 28 ottobre. Tornando allaamericana,in Italia la ricorrenza è diventata una realtà, al pari di Halloween e Black Friday. Ha una storia antica, in cui non mancano le: eccone 10.Jingle Bells Il Thanksgiving segna ufficialmente l’inizio del periodo natalizio. Nel 1857 James Pierpoint compose proprio per ildelun brano per bambini dal titolo One horse open Sleigh, che riscosse un grandissimo successo.