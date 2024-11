Ilrestodelcarlino.it - “Violentata in spiaggia a Cervia a 17 anni”

(Ravenna), 27 novembre 2024 – Si erano conosciuti sulla riviera cervese nell’estate dell’anno scorso. Forse era nata un’amicizia tra loro due. Di fatto la ragazza a un certo punto si era confidata in famiglia raccontando i dettagli di un rapporto sessuale a cui lei, a suo dire, era stata costretta. La conseguente denuncia dei genitori, è costata ieri mattina davanti al gup Janos Barlotti e al pm Stefano Stargiotti, il rinvio a giudizio a un turista 19enne difeso dagli avvocati Andrea Valentinotti e Silvia Subini. In quanto al giovane turista, ha respinto con decisione sempre ogni addebito: tanto che la difesa aveva per lui chiesto il non luogo a procedere. Processo al via a metà marzo quando l’imputato davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna, dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della parte offesa: la giovane - ora parte civile con l’avvocato Roberta del Monaco - aveva infatti 17al momento dei fatti contestati.