Ilrestodelcarlino.it - Un bosco in ricordo di Chiara Bosi: "La sua forza crea ancora del bene"

Con oltre 160 piante, nasce un nuovourbano a Castelnuovo Rangone. Neficeranno tutti: le famiglie che avranno a disposizione per la loro socialità un luogo naturalistico, i bambini per vivere laboratori didattici a stretto contatto con la natura e i cicloamatori per riposarsi ed attingere alla fontanella che verrà installata. L’area è il risultato finale di un intervento di riforestazione promosso dal Consorzio Forestale Mutina Arborea Impresa Sociale con il contributo di alcune imprese sensibili alla responsabilità sociale ed ambientale. Non solofici per l’ambiente ma anche per le nuove generazioni che potranno vivere questo spazio realizzato neldi. Da qui il nome deldi Kia che Mutina Arborea inaugurerà domani dalle 9:30 in via Spilamberto 4/b, località Settecani (Castelnuovo Rangone, Modena), alla presenza delle istituzioni e di alcuni rappresentanti di KilometroVerdeParma.