Quifinanza.it - Ucraina, gli Usa chiedono a Kiev di arruolare anche i diciottenni

Leggi su Quifinanza.it

Gli Stati Uniti stanno chiedendo all’di aumentare rapidamente le dimensioni dell’esercito, preparandosi alla grande ondata di attacchi russi prima dell’insediamento di Trump come presidente.L’amministrazione Biden ha suggerito adi modificare la legge sulla leva militare per consentire l’arruolamento dei. Lo ha riferito all’Associated Press un funzionario statunitense, spiegando che Washington ha richiesto al governo Zelensky di abbassare l’età dell’arruolamento dagli attuali 25 anni, per sopperire alla mancanza di uomini al fronte rispetto al nemico.L’esercito ucraino ha bisogno di più soldati contro la RussiaIl funzionario americano ha sottolineato “la pura matematica” della situazione attuale dell’è che ha bisogno di più truppe per combattere. La guerra non è però una mera questione di numeri, altrimenti la potenza demografica e industriale russa (seppur in crisi) avrebbe già sbaragliato da tempo gli avversari sul terreno.