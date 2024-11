Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Brindisi: un ragazzo di 15 anni perde la vita

Un drammatico ha segnato la comunità di Latiano, in provincia di, dove un giovane di soli 15, Mattia Leone, ha perso la a causa di un avvenuto nei pressi della sua abitazione. La notizia ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma anche l'intera cittadinanza, portando a un clima di lutto profondo. Questo evidenzia l'importanza della sicurezza e le potenziali conseguenze tragiche delle distrazioni. La dinamica della tragedia L'mortale si è verificato martedì 26 novembre alle ore 17, nella via Salento Muro a Latiano, una strada familiare per Mattia, che si trovava sulla sua moto da enduro. Le prime ricostruzioni indicano che il giovane ha perso il controllo del mezzo, andando a collide contro un palo della luce, che si trovava in un tratto di strada particolarmente sconnesso e sdrucciolevole.