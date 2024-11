Lettera43.it - Spice Girls, saltato un biopic sulla band per colpa di Geri Halliwell

Lenon sbarcheranno al cinema, almeno per il momento. Secondo alcune fonti del Sun, infatti, sarebbe improvvisamenteil progetto per unche avrebbe raccontato l’ascesa dellabritannica del Girl Power. Le cinque artiste avrebbero ricevuto 1 milione di sterline (1,2 milioni di euro) ciascuna e alle spalle del lungometraggio ci sarebbe stata Left Bank Pictures che ha creato la serie Netflix The Crown. A fermare le trattative, però,– oggi Horner dopo il matrimonio con il team principal della Red Bull di F1 Christian – ed ex Ginger. «I piani sono ormai praticamente abonati», ha spiegato un insider al tabloid. «Volevano il consenso dell’intero gruppo e senzaè impossibile». Non sono note le ragioni che hanno spinto la cantante a negare il permesso, anche se in estate si era parlato di un possibile suo show personale.