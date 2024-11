.com - Seconda Categoria / Dino ‘Gilda’ Giuliani lascia le Terre del Lacrima

Motivi personali hanno indotto l'esperto tecnico senigalliese a frarsi da parte. Il suo apporto è durato solo due giornate di campionato: la vittoria a Monsano e la sconfitta in casa contro il Monte PorzioVALLESINA, 27 novembre 2024 –e ledelsi dividono.Dopo solo due giornate di campionato, il tecnico senigalliese era subentrato a Mattia Bocchini alla vigilia della trasferta a Monsano (successo esterno per 0-2) per poi sedere in panchina nella gara di sabato scorso in casa persa contro ilo Monte Porzio per 1-3.I motivi sono strettamente personali.Ora la società è alla ricerca di una nuova figura che sembra escludere a priori il ritorno di Mattia Bocchini.