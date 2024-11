Lettera43.it - Roberto Mancini: «Lasciare la Nazionale è stato un errore»

launche non rifarei». A parlare èche, per i suoi 60 anni, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha ripercorso tutta la sua carriera sia da calciatore sia da allenatore. Ha raccontato l’emozione per il primo provino da professionista per il Bologna, l’esordio in prima squadra e il primo stipendio e il trasferimento alla Lazio con cui vinse sette trofei. A fare notizia però sono le sue parole in merito al rapporto con lae il suo improvviso addio nel 2023. «Quello che mi brucia di più è la mancata qualificazione ai Mondiali», ha spiegato. «Se io e il presidente Gravina ci fossimo parlati, spiegati e chiariti probabilmente le cose sarebbero andate diversamente». Proprio con l’Italia, però, ha i conti in sospeso: «Sogno di tornare per vincere il Mondiale dopo l’Europeo».