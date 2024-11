Lanazione.it - Rischi digitali, incontro con Confartigianato

Arezzo, 27 novembre 2024 –Arezzo, attraverso il Digital Innovation Hub, l’AssociazioneICT e con il patrocinio della CCIAA di Arezzo, organizza ungratuito dedicato alla sicurezza informatica per le imprese. L'evento si terrà mercoledì 4 dicembre 2024, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso la Sala Conferenze diArezzo, in Via Tiziano 32. In un contesto in cui le minacce informatiche sono in costante aumento, è fondamentale che le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, adottino misure efficaci per proteggere i propri dati e sistemi. L'offrirà una panoramica sulle principali minacce attuali, con simulazioni pratiche di attacchi informatici, e fornirà indicazioni su strumenti e soluzioni per mitigare i. Giacomo Cariulo, Presidente della Federazione Comunicazione, sottolinea: "La sicurezza informatica è un tema cruciale per tutte le imprese, dalle micro alle grandi aziende.