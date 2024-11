.com - realme GT 7 Pro 5G è scontato di 200€ per il Black Friday

Leggi su .com

GT 7 Pro èdiper ildi Amazon. L’e-commerce propone tante altre offerte sugli smartphone, dai top di gamma ai modelli più economici come Galaxy S24 Ultradi oltre 500 e Motorola e14 che costa solo 65€.Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.Decorazioni natalizie a meno di 15€ in offertaGT 7 Pro costain meno Vedi su AmazonGT 7 Pro 5G Smartphone 12+256GB, Processore Snapdragon® 8 Elite Chipset, Fotocamera AI Ultra-clear Snap con AI Display Eco² RealWorld, Con tecnologia NEXT AI, Orange, Esclusiva AmazonPrezzodel 20%: 799,99€ invece di 999,99€ Vedi su AmazonSAMSUNG GALAXY S24 ULTRA 12/512Prezzodel 34%: 1.