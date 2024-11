Giornalettismo.com - Quali sono le caratteristiche che dovrà avere il “Whatsapp di Stato”

Parlare di “” è una mera semplificazione per far comprendere al meglio un concetto più tangibile. Ma l’idea del governo è quella di trovare una soluzione in grado di rappresentare una vera e propria “chat di”, ovvero un’app (ma anche un dispositivo) in grado di proteggere le comunicazioni sensibili tra i rappresentanti delle istituzioni e dell’esecutivo. Dunque, unche non sia queldi proprietà di Meta. Un’applicazione mobile installata e funzionante solamente all’interno di uno specifico dispositivo. LEGGI ANCHE > Per “proteggersi” dai dossieraggi, il governo vuole un “di” Ovviamente, l’idea si basa sulla crittografia end-to-end. L’applicazione che sarà scelta – probabilmente, anche se mancano conferme ufficiali, si opterà per uno dei prodotti legati a TIM –prevedere delle comunicazioni che siano blindate.