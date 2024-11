Ilrestodelcarlino.it - Pariano: "Si usano birilli di segnalazione invece di riparare le buche"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Purtroppo a Fabriano si utilizzano ididile. Lesulle nostre strade, disseminate in ogni luogo, non vengono quasi più riparate ma, al massimo, con una pratica ormai consolidata, vengono segnalate con deicollocati a tempo indeterminato". La protesta arriva dal consigliere di opposizione Pinoche si fa portavoce dei residenti: "Sono stato contattato – spiega - dai residenti di via Otello Biondi perché, udite bene, da metà agosto che sono costretti a percorrere la strada a senso alternato per colpa di una buca che, al massimo, si riparerebbe in un’ora di lavoro. Tutto questo – conclude– mi sembra semplicemente vergognoso". Tante le segnalazioni di asfalto e marciapiedi groviera che arrivano da varie zone della città e dalle frazioni.