Gaeta.it - Operazione contro i canali illegali in Europa: sequestrati 2500 server e un giro d’affari di 250 milioni di euro

Facebook WhatsAppTwitter Più ditelevisivisono stati disattivati in un’ampiacondottala pirateria in. Il blitz ha coinvolto la cattura diutilizzati da un’organizzazione criminale che gestiva una notevole porzione di contenuti protetti da diritti d’autore, generando profitti illeciti stimati in oltre 250diogni mese. Tra i contenuti rivenduti in modo fraudolento ci sono palinsesti live e film on demand di famosi fornitori di servizi televisivi, inclusi i contenuti di Mediaset.Scoperta e intervento delle autoritàL’è stata condotta da forze di polizia di diversi statipei, che hanno collaborato per identificare e smantellare una rete clandestina che operava nella cattura e rivendita di segnali televisivi illegalmente.