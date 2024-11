Ilfoglio.it - Nell'82 si poteva sognare e poi realizzare la più bella rivista del mondo

Nostalgia, vattene via. Non la sopporto la nostalgia, gli 883 mi tediano, il film su Berlinguer nemmeno se mi pagano, la fiamma dei Fratelli solo se nei dintorni c’è un estintore. E però un’amica mi regala il primo numero di FMR e mi trascina nel gorgo. “Numero 1, Marzo 1982” c’è scritto in caratteri bodoniani. Era la piùdelperché in Italia nel 1982 sila piùdele poi la siperfino. Beninteso se ti chiamavi Franco Maria Ricci. Il divino parmigiano marchese nel primo editoriale si definisce “figlio di un paese che fu grande, e universalmente ammirato,e epoche in cui l’amore per la bellezza era considerato una virtù civica”. Leggo e mi vengono i brividi perché sembra scritto oggi: “C’è chi dice che il nostro è unbrutto e sfasciato.