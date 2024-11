Panorama.it - Musk, doge della spending review trumpiana, attacca il Pentagono

Leggi su Panorama.it

Mantenendo la promessa fatta durante la campagna elettorale, Donald Trump ha recentemente nominato Elone Vivek Ramaswamy come co-direttori del programma chiamato Department of Government Efficiency (). Si tratterà – perché ancora non esiste - di un ente che non potrà essere un dipartimento governativo ma che potrà dimostrarsi influente all'interno dell'amministrazione Trump e del Congresso guidato dai repubblicani. Il suo mandato è quello di tagliare la spesa federale e i due (e Ramaswamy), hanno chiarito che ilè nel loro mirino e a parole hanno già cominciato a sparare i primi colpi, come è avvenuto ieri: i droni stanno cambiando la guerra in modi che non avremmo mai pensato, siamo arrivati al punto in cui i sistemi senza equipaggio possono sostituire armi costose come gli F-35.