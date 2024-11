Terzotemponapoli.com - Mignano: “Il Napoli è concreto ed intelligente”

Raffaele, giornalista, è intervenuto su Radio Punto Zero, aMagazine Live, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato il giornalista.: “Conta il primo posto in classifica”Così il giornalista: “Non esistono partite facili, ogni gara è diversa in un campionato del genere. Il, però, èed, conosce i suoi limiti ed ha deciso di badare alla sostanza e non alla forma. Poi se alcuni singoli trovano la giocata giusta bene, ma conta il primo posto in classifica. Il campionato è fatto per essere vinto, non per giocare sempre bene. Le rivali stanno giocando bene le coppe? Sono squadre ben attrezzate, ma resto ottimista.