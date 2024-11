Dilei.it - Maxima d’Olanda, eleganza monocromatica con dettaglio speciale: il segreto della spilla

Leggi su Dilei.it

colpisce ancora e lo fa con la sua consueta, ineguagliabile classe: presso un’importante cerimonia formale tenutasi all’interno del Museo Centrale di Utrecht, la Regina più glamour di tutte ha puntato su un look monocolore nei toni del sabbia, reso prezioso da una vistosache non è certo passata inosservata. Una mossa che, più che mai, svela il suo debole per la moda., il tailleur beige è di tendenzanon sbaglia un colpo e seleziona il sabbia come tonalità cardinepropria ennesima mise autunnale. Una scelta che strizza l’occhio alle tendenze attualmente vigenti, la stessa vista sulle passerelle in ogni nuance del momento. All’evento la si è vista – ancora una volta – indossare l’elegante cappotto a doppio petto, firmato Max Mara ed appartenente alla collezione primaverile 2022, una scelta decisamente notevole se si pensa che chi lo indossa non avrebbe difficoltà alcuna a collezionarne più di qualcuno per stagione.