Thesocialpost.it - Maltempo, allerta neve in arrivo tra venerdì e domenica: ecco dove

Stefano Bernardi, meteorologo aquilano, aveva previsto già da oltre una settimana l'dellaaccompagnata da aria artica sulle regioni del Centro-Sud. Le sue previsioni sono state confermate dai principali centri di calcolo meteorologico. "Colpirà in maniera particolare le regioni del Centro-Sud, portando nevicate fino a quote relativamente basse su Marche, Abruzzo e Molise", ha spiegato Bernardi. Lapotrebbe scendere a partire dai 600-700 metri e, in alcuni casi, anche a quote leggermente inferiori.Pur non trattandosi di una vera ondata artica, il freddo sarà intenso. "Il calo delle temperature inizierà dalla notte trae sabato, accompagnato da venti gelidi", ha aggiunto il meteorologo.